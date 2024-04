Serie B/ PromoPharma, scontro salvezza a San Severino Marche. Sammarinesi un punto sopra la zona retrocessione

Serie B masch. L’ultima giornata di campionato, nella quale la PromoPharma San Marino ha osservato il proprio turno di riposo, ha lasciato i titani un punto avanti rispetto alla zona retrocessione. A tre partite dalla fine della stagione e con una classifica cortissima nelle zone basse, la quota salvezza, per ora, è fissata a 29 punti. La partita di sabato prossimo a San Severino Marche appare come il classico scontro-salvezza.

“È così – conferma Marco Ricci, allenatore della PromoPharma – ma non dobbiamo farci prendere dalla frenesia e da troppe preoccupazioni. Dobbiamo scendere nelle Marche con lo spirito giusto, sapendo che abbiamo più punti di loro; giocando la nostra pallavolo; limitando gli errori dei singoli e mettendo in campo le nostre qualità. Non dobbiamo farci trascinare nel tipo di partita che vogliono i nostri avversari e neanche preoccuparci troppo di cosa faranno. Durante il match ci saranno fasi alterne: lo sappiamo e dobbiamo essere bravi a gestirle. La settimana di riposo ci ha dato modo di lavorare bene e con un clima sereno in palestra. Siamo fiduciosi”. Tutti i giocatori sono a disposizione di coach Ricci. Arbitrano Roberto Albonetti (1°) e Luca Giannini (2°).

Classifica. Begin Volley Collemarino 57, La Nef Osimo 49, Sabini Castelferretti 45, 4 Torri Ferrara 41, Paoloni Macerata 36, Loreto 35, Sab Group Rubicone San Mauro Pascoli 30, Potenza Picena 28, PromoPharma 21, Querzoli Forlì 20, Pietro Pezzi Ravenna 19, Novavetro San Severino Marche 17, Lube Civitanova 16.

Prossimo turno (giornata 24 – terzultima di campionato). Novavetro San Severino Marche – PromoPharma. Sabato 27 aprile, ore 18, a San Severino Marche.

Nella foto: Marco Ricci durante un time-out.

Ufficio stampa

Federvolley

San Marino

San Marino, 24 aprile 2024