Serie D: San Marino Calcio conquista la prima vittoria stagionale contro il Fiorenzuola (1-0)

Il San Marino Calcio ottiene la sua prima vittoria in campionato battendo il Fiorenzuola per 1-0 nella 4ª giornata del Girone D di Serie D. La partita, disputata allo Stadio di Acquaviva, è stata decisa da una rete di Haruna al 54′, in una gara combattuta che ha visto i titani imporsi con grinta e organizzazione.

La Cronaca del Match. La sfida è iniziata con entrambe le squadre che hanno cercato di costruire gioco, ma le occasioni più pericolose si sono viste soprattutto nella ripresa. Il Fiorenzuola ha avuto diverse chance, in particolare con Gozzerini e Tringali, ma senza concretizzare. Al 54’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Haruna ha sfruttato una mischia in area per segnare l’unico gol del match, regalando così i tre punti alla squadra di casa.

Nonostante i tentativi del Fiorenzuola di rientrare in partita, con occasioni create da Lauciello e Oboe, il San Marino ha tenuto saldo il risultato grazie anche all’ottima prestazione del portiere Rinaldini, che non ha concesso nulla negli ultimi minuti del match.

Le Impressioni. Il San Marino, guidato da mister Cascione, ha mostrato un buon atteggiamento fin dalle prime battute, dimostrando compattezza in difesa e capacità di capitalizzare le occasioni su palla inattiva. Fiorenzuola, invece, è stata sfortunata in più occasioni, non riuscendo a concretizzare le chance create soprattutto nei minuti finali.

Con questa vittoria, i biancoazzurri conquistano tre punti fondamentali che li rilanciano in classifica, mentre il Fiorenzuola incassa la seconda sconfitta consecutiva di misura, nonostante la buona prova generale della squadra?