Serie D. United Riccione battuto in casa 0-1 dall’Atletico Ascoli

In una partita intensa giocata a Cattolica, l’United Riccione ha subito una sconfitta per 0-1 contro l’Atletico Ascoli. Nonostante un gioco propositivo, la squadra di casa non è riuscita a ribaltare il risultato, subendo un gol nel primo tempo. Entrambe le squadre hanno schierato una formazione 3-4-3. Per lo United Riccione, il tecnico Riolfo ha optato per Rossi in porta, con Martinelli, Ndoj e Colistra (poi sostituito da Sylla) in difesa. Il centrocampo era composto da Pellacani, Pichierri, Matteucci e Ramires, mentre in attacco si sono distinti Samb, Maio e Ferrara.

Dall’altra parte, l’Atletico Ascoli, allenato da Seccardini, ha risposto con Pompei tra i pali, Feltrin, D’Alessandro e Mazzarini in difesa, Valentino, Olivieri, Vecchiarellio e Marucci a centrocampo, e in avanti Cesario (poi sostituito da Ciabuschi), Traini e Minicucci (poi Pedrini).

Il gol decisivo è arrivato al 10′ con un colpo di testa di Cesario, che ha sfruttato un cross di Marucci.

Lo United Riccione ha cercato di reagire nel secondo tempo, con Sylla che ha portato più pericolo in attacco. L’Atletico Ascoli ha gestito il vantaggio, cercando di rallentare il gioco e conservare il risultato. Nonostante la pressione finale dello United Riccione, la squadra non è riuscita a trovare la via del gol, con Maio che ha sparato alta una punizione nei minuti finali.