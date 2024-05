Serie di furti nella notte a Cattolica, negozio di ortofrutta il più colpito

Raffica di furti a Cattolica dove, durante la notte tra mercoledì e giovedì, quattro attività sono state prese di mira dai ladri. I furti sono avvenuti tutti nella zona del largo della Pace e hanno colpito un negozio di ortofrutta, una pizzeria, un negozio di fiori e uno studio di commercialisti. Il bottino complessivo ammonta a poche centinaia di euro, ma i danni riportati dalle attività sono ingenti. Il negozio di ortofrutta è stato il più colpito, con la vetrina sfondata e danni per diverse migliaia di euro. In corso le indagini dei carabinieri per identificare i responsabili e determinare se si tratta di una banda organizzata.