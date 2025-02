Serravalle, San Marino. Grande partecipazione e soddisfazione per la prima Compagnia Dialettale JARMIDIED di Rimini con la commedia “UN AMOR FURA AD STASON”

Grande partecipazione e soddisfazione per la prima commedia dialettale di sabato scorso nell’Auditorium Little Tony a Serravalle (RSM) con la Compagnia Dialettale JARMIDIED di Rimini che ha portato in scena la commedia “UN AMOR FURA AD STASON”, tre atti comici di Maurizio Antolini, un esilarante pièce teatrale che ha trascinato i presenti in fatto di intrecci amorosi, doppi sensi che hanno portato tanto divertimento ai presenti ma che in fondo fa anche un attimo riflettere sulle nostre virtù e vizi, sapendoci ridere sopra. Proprio il Papa Francesco nell’incontro avuto con una rappresentanza degli artisti del mondo dell’umorismo provenienti da tutto il mondo diceva: “A modo vostro voi unite la gente, perché il riso è contagioso. È più facile ridere insieme che da soli: la gioia apre alla condivisione ed è il miglior antidoto all’egoismo e all’individualismo. Ridere aiuta anche a rompere le barriere sociali, a creare connessioni tra le persone. Ci permette di esprimere emozioni e pensieri, contribuendo a costruire una cultura condivisa e a creare spazi di libertà. Voi ci ricordate che l’homo sapiens è anche homo ludens; che il divertimento giocoso e il riso sono centrali nella vita umana, per esprimersi, per imparare, per dare significato alle situazioni.” In arrivo altri due spettacoli comici, sempre nell’Auditorium Little Tony di Serravalle (RSM), uno, in lingua italiana, sabato 22 febbraio ore 21 con la Compagnia Teatrale LE GIRAFFE di Rimini della commedia in lingua italiana “AGENZIA MATRIMONIALE”, tre atti scritti dal sammarinese Stefano Palmucci, una pièce divertentissima e vincitrice di diversi concorsi lungo tutto lo Stivale. Mentre sabato 1 marzo ore 21 si torna al dialetto, con la Compagnia Dialettale LA BELARIOESA di Bellaria con la commedia “UN GNE’ PIO’AL DONI D’UNA VOLTA” tre atti comici di Mario Bassi, gruppo teatrale che rappresenta a San Marino le sue commedi dal 1990. L’iniziativa è promossa dalla Giunta di Castello di Serravalle e dal Centro sociale S. Andrea. Per informazioni e prenotazioni: 337 1010902 – csandrea@alice.sm intero di € 12 (dodici) – ridotto di € 10 (dieci)

