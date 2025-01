Servizio Civile Universale: sei posti a disposizione nelle sedi messe a disposizione dal Comune di Riccione

Il Comune di Riccione ha messo a disposizione sei posti per il bando di selezione dei volontari del Servizio Civile Universale, promosso dal Dipartimento per le Politiche giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il bando nazionale, riservato a giovani dai 18 ai 28 anni, è volto alla selezione di 62.549 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio Civile Universale da realizzarsi in Italia e all’estero. Il Comune di Riccione mette a disposizione sei posti all’interno del progetto che vede la cooperativa sociale il Millepiedi quale ente capofila con il progetto “Percorsi di ben-essere”. All’interno di questo programma sono quattro i progetti tra cui gli aspiranti volontari potranno scegliere: “A scuola di inclusione” per le scuole, “All-Inclusive” che si rivolge a persone con disabilità e anziani, “Generazioni di fenomeni” dedicato ai minorenni e ai giovani e “Ponti di comunità” dedicato a minori e giovani stranieri e/o in situazione di disagio.

I progetti a Riccione

I sei posti a disposizione dal Comune di Riccione riguardano il progetto “A scuola di inclusione” con 4 posti presso le scuole dell’infanzia Mimosa e Papini. Due posti sono invece messi a disposizione presso la Biblioteca comunale per il progetto “Generazione di fenomeni”.

Questi posti fanno parte dei 97 complessivi individuati nel programma “Percorsi di ben-essere” della cooperativa il Millepiedi per la provincia di Rimini – zona sud.

I volontari selezionati inizieranno il servizio civile a fine maggio il 28 maggio 2025 e lo termineranno il 27 maggio 2026.

I progetti possono avere una durata tra 10 e 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali oppure con un monte ore annuo che varia, in maniera commisurata, tra le 1.145 ore per i progetti di 12 mesi, le 1.049 ore per i progetti di 11 mesi e le 954 ore per i progetti di 10 mesi, articolato su cinque o sei giorni a settimana.

Gli operatori volontari selezionati sottoscrivono con il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale un contratto che fissa, tra l’altro, l’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio in € 507,30 salvo incremento sulla base della variazione, accertata dall’Istat.

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 del 18 febbraio 2025. Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione della domanda sulla piattaforma Dol (domanda on line) occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema esclusivamente mediante Spid.

Il bando e i requisiti per l’ammissione sono consultabili sul portale del Servizio civile universale.

Le informazioni e le schede sintetiche dei progetti relativi ai posti messi a disposizione dal Comune di Riccione sono reperibili sul sito della cooperativa sociale il Millepiedi: www.ilmillepiedi.it/2024/12/31/bando-scu-2025/

Per ulteriori informazioni è a disposizione l’Ufficio delle Politiche giovanili del Comune di Riccione: politichegiovanili@comune.riccione.rn.it

Comune di Riccione