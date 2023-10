SGR. DAI UN NOME AI SOGNI: NUOVA EDIZIONE DEL PROGETTO DA ‘SPETTATORI A PROTAGONISTI’

Oltre 1.000 studenti coinvolti e nuovi laboratori nella quinta edizione che prende il via il 20 ottobre

Rimini, 18 ottobre 2023 – Continua a crescere Da Spettatori a Protagonisti, il progetto di ‘SGR per la Scuola’ rivolto alle scuole medie e superiori col Patrocinio della Regione Emilia-Romagna e dei Comuni di Misano Adriatico, Rimini, Bellaria -Igea Marina.

Prende avvio il 20 ottobre la V edizione del progetto e, con l’ingresso dell’Istituto Isiss Gobetti di Morciano di Romagna, accanto alle classi dell’ITT M. Polo, dell’Ites R. Valturio, del liceo G. Lemaître, dei Licei Linguistico, Scienze Umane, Economico e Sociale e di numerose scuole medie, saranno 60 classi e oltre 1000 gli studenti coinvolti.

La nuova edizione del progetto integra i già consolidati laboratori per la prevenzione del bullismo e per l’educazione alla legalità e al rispetto, con nuove attività che affiancano la scuola nell’educazione alle scelte post diploma. L’orientamento in una parola.

Nel dettaglio, l’anno scolastico 2023-2024 del progetto ‘Da Spettatori a Protagonisti’ si concretizzerà in tre direzioni attraverso 18 laboratori tematici

BullinFuga: è il filone di contenuti che da cinque anni trasmette ai ragazzi conoscenze e consapevolezza per riconoscere e lottare contro il bullismo e il cyberbullismo ed utilizzare i social con responsabilità e competenza.

RispettoSÌ: laboratori incentrati sui principi su cui si basa la convivenza civile in una comunità; sullo sviluppo sostenibile in termini ambientali, sociali, economici; sull’identità digitale, per avvalersi responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali.

CambiaMenti: percorsi di orientamento attraverso laboratori di educazione alla scelta e laboratori di informazione, con focus tematico sull’analisi degli interessi, sulla capacità di ricercare informazioni, sulle professioni del “sogno”, sullo sviluppo di competenze per inserirsi in un nuovo contesto scolastico.

Le novità: ‘Dai un nome al tuo sogno’, il ‘lavoro raccontato’, l’Intelligenza artificiale

Riconoscere, per essere consapevoli nelle scelte. Si potrebbero riunire con questo stimolo alcune novità introdotte, che riguardano l’invito a isolare attitudini e passioni per affrontare coerentemente le scelte nel processo di orientamento verso il futuro. Fanno parte del filone di laboratori “CambiaMenti”, la novità introdotta da quest’anno nell’ambito di “Da spettatori a Protagonisti”.

Sono in programma laboratori mirati a riconoscere i propri interessi, fino a suggestioni anche dal mondo del lavoro, grazie al coinvolgimento di adulti che raccontano la loro quotidianità e accompagnano i ragazzi in una visita al luogo di lavoro.

Sempre in tema di orientamento, focus sulle Intelligenze Artificiali Generative e sui cambiamenti che stanno portando nel mondo del lavoro.

Sono in programma anche laboratori di formazione rivolti agli insegnanti, anche in questo caso incentrati sull’Intelligenza Artificiale generativa a supporto della didattica.

Ufficio Stampa: SMART Comunicazione