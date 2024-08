SHUTTLE ITALY AIRPORT. Roberto Benedettini (Amministratore VIP S.r.l.): Per noi è stato naturale offrire una partnership e un sostegno al “Cesena Football Club”.

Roberto Benedettini (Amministratore VIP S.r.l.): “Da giovane sono stato un buon pilota di rally e, passando alle due ruote, ho preso il via da alcune prove del mondiale di motocross classi 125/250. Mio figlio, Elia, che da qualche tempo mi ha affiancato in questa realtà imprenditoriale, ha iniziato la carriera professionistica nel calcio ed è stato portiere del Novara nel campionato di calcio di serie B (con 10 presenze tra campionato e Coppa Italia) e dopo aver difeso – con oltre 60 presenze – la porta della nazionale della Repubblica di San Marino avendo iniziato a giocare proprio nei settori giovanili del Cesena. Per noi è stato naturale offrire una partnership e un sostegno al “Cesena Football Club”. Lo sport è educazione, piace e coinvolge i giovani, moltissimi dei nostri passeggeri sono sotto i 30 anni. Siamo lieti che il nostro marchio si affianchi a una realtà sportiva importante per la storia ed il radicamento territoriale che rappresenta. Mi preme, infine, sottolineare un dato legato al servizio di collegamento tra l’aeroporto “G. Marconi e la Romagna. Sin da subito abbiamo scommesso sulla fermata a intermedia a Cesena. Una scelta più che mai opportuna che ha riscosso – in questi anni – un grande apprezzamento in termini di gradimento da parte del territorio”.