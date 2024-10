Si alza il sipario sul “BIM Christmas”: Natale e Capodanno a Bellaria Igea Marina. Tanti eventi e suggestioni natalizie per tutto il periodo festivo

Presentato a Bellaria Igea Marina il palinsesto natalizio 2024-2025 targato “BIM Christmas”, alla presenza di tutta la cittadinanza, degli operatori turistici e delle Autorità cittadine, nel tardo pomeriggio di lunedì 7 ottobre, presso la sala convegni del Palazzo del Turismo. Sono intervenuti all’incontro, il Sindaco Filippo Giorgetti; l’Assessore al Turismo Milena Casali, il Presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi ed il Direttore Artistico Andrea Prada, presentando un ampio progetto che, per l’intero periodo delle festività dal 1 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, raccoglierà un insieme di attrazioni, allestimenti, animazioni ed eventi.

«Grandi ospiti, un palinsesto che unisce identità e innovazione, star del web e icone della nostra tradizione musicale, gli appuntamenti per i più piccoli, una pista del ghiaccio ancora più grande e baricentrica per il nostro villaggio natalizio nel cuore dell’Isola dei Platani.» Chiosa il Sindaco Filippo Giorgetti. «Bellaria Igea Marina è quindi pronta ad aprirsi nel periodo magico delle feste: ai turisti, che ci aspettiamo in buon numero come positivamente avvenuto negli ultimi anni, ed agli amici delle località limitrofe, i quali sempre di più vedono nella nostra città il luogo ideale in cui trascorrere qualche ora e respirare a pieno il clima natalizio.»

La città tornerà a decorarsi con scenografie statiche ed installazioni luminose, all’interno di una vision integrata di intrattenimento a tema natalizio. Si andrà così a ricreare a Bellaria Igea Marina, un luogo ideale per trascorrere giornate di intrattenimento per tutta la famiglia, con riferimento ad un target trasversale colto grazie anche al coinvolgimento di digital creator in target, che saranno protagonisti in eventi dedicati.

«Pronti per il Natale a Bellaria Igea Marina e come sempre, al centro degli intrattenimenti e degli allestimenti, c’è la famiglia!» Spiega il Direttore Artistico Andrea Prada. «Proprio verso questo target, e nello specifico verso i ragazzi con famiglie, è mirata la promozione veicolata dai digital creator come i seguitissimi Alberto Tozzi e Sara Esposito, Arianne Makeup e i Breakfast Club. Si arriverà poi all’ormai consolidato format del Capodanno diffuso per rendere Bellaria Igea Marina apprezzata da tutti, con spettacoli per tutte le età!»

Tra le attrazioni più scenografiche, tornerà la Pista di ghiaccio in Piazza Don Minzoni; la Realtà Virtuale con otto postazioni e nuove skill di gioco e novità dell’anno: l’Ascensore di Babbo Natale. Al suo interno, i visitatori di tutte le età, vivranno uno stupefacente viaggio nel fantastico mondo del Natale, ammirando dalle sue video-finestre scenari fantastici ed ambienti caratteristici, come la casa di Babbo Natale! Per gli amanti della tradizione, non mancherà il monumentale Presepe di Sabbia ad opera di artisti internazionali, oltre ad un allestimento di forte impatto come l’Albero di Natale alto 6 metri e sorretto amorevolmente da due grandi mani. Tanti altri allestimenti luminosi decoreranno il centro urbano come Renne e Stelle, l’Orsacchiotto ed il Pacco Regalo gigante, dove poter scattare scintillanti foto ricordo. Spettacoli Visual con acrobati itineranti e Marching band, animeranno il centro bellariese durante tutto il periodo festivo, insieme ad eventi dedicati ai giovanissimi.

Per le giovani generazioni saranno dedicati meet&greet con tiktoker e influencer emergenti come Alberto Tozzi e Sara Esposito, domenica 15 dicembre; Arianne Makeup, domenica 22 e i Breakfast Club che incontreranno i loro fans, domenica 29 dicembre. Media Partners per il Natale di Bellaria Igea Marina saranno Radio Bruno e Altarimini, con la partnership di Marlù.

Parallelamente tanti altri appuntamenti ed eventi, andranno ad arricchire la proposta turistica di Bellaria Igea Marina con manifestazioni sportive, culturali e di vario genere, a cura delle Associazioni cittadine come il progetto artistico di Bell’Arte, il programma del Cinema-Teatro Astra e l’immancabile Concerto di fine anno con la Tribute Band VIPERS QUEEN e la partecipazione di cantanti lirici internazionali, organizzato dal Comitato Borgata Vecchia, che avrà luogo sabato 28 dicembre presso il Palacongressi di via Uso.

Un piccolo anticipo è stato infine dato anche in merito al programma di Capodanno, che nuovamente riproporrà la fortunata formula del Capodanno diffuso con sette palchi dislocati lungo il viale pedonale P. Guidi insieme a: Moreno Il Biondo; Dj Space Invaders; Margò80; Pierpaolo Foti, il violinista che ha conquistato le platee di tutto il mondo con dj; Hit Parade con Radio Bruno; il comico Omar Fantini insieme a I Poveri di Sodio; Cartoon & Cosplay Party. Infine ma non ultima, l’Ospite speciale già annunciata come protagonista dell’evento del 6 gennaio: Orietta Berti.

Conclude il Presidente di Fondazione Verdeblu, Paolo Borghesi – «Siamo soddisfatti per la presentazione del Natale con così largo anticipo, perché dà la possibilità agli operatori turistici di sfruttare il prodotto “Natale-Capodanno” per la loro promozione; inoltre permette anche alle attività commerciali di organizzarsi, nella gestione del proprio lavoro durante le festività. Abbiamo pensato ad un palinsesto che sia attrattivo anche per i residenti, non solo per turisti, tant’è che il Capodanno diffuso è diventato probabilmente il maggior momento aggregativo per Bellaria Igea Marina. La preparazione del palinsesto parte da inizio estate, coinvolgendo lo staff lavorativo già sotto pressione per gli eventi estivi, a loro va il mio ringraziamento.»