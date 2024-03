Si apre il sipario sulla 22esima Gran Fondo di Riccione

Sabato e domenica viale Ceccarini si alza sui pedali: il ciak alle 10 con l’inaugurazione dell’area-expo

E’ tutto pronto in viale Ceccarini per la Gran Fondo di Riccione che, domenica (24 marzo), celebrerà la sua 22esima edizione.

L’evento ha una lunga tradizione ed i suoi punti di forza sono la Città di Riccione ed i borghi che vengono visitati lungo il percorso a cavallo tra Romagna, Marche e Repubblica di San Marino.

Si tratta di una gara cicloamatoriale che offre servizi appositamente dedicati agli accompagnatori ed ai loro figli, in modo che lo sport non divida la famiglia durante il week end della manifestazione, ma sia invece un motivo di condivisione ed aggregazione per tutti.

Il sipario sulla Grande Boucle del ciclismo romagnolo si apre già domani (sabato) con l’apertura ufficiale, dalle prime ore del mattino, degli stand nel Bike Village.

Sempre Alle 15 é in programma la gincana per ragazzi dai 5 ai 12 anni (ritrovo dalle ore 14). Nella stessa giornata (dalle ore 13) si svolgerà anche la pedalata Gravel e la “Women on Bike” (ritrovo dalle ore 14) con madrina Stefania Andriola.

La Gran Fondo di Riccione si correrà invece, come detto, nella giornata di domenica con ritrovo alle 7 del mattino e partenza alle 8 da viale Ceccarini. Ricordiamo che, in concomitanza con l’evento, verranno chiusi al traffico veicolare i tratti di viale dell’Ecologia, viale Tirreno, viale Ascoli Piceno, via Bruscheto e via Raibano.

Dalle 12 in poi sarà allestito il pasta-party e alle 14 prenderà il via la cerimonia di premiazione. Anche la domenica sarà possibile visitare l’Area Expo con le migliori aziende del settore bike.

Di primissimo piano l’elenco degli ospiti: Gianni Bugno, Dmitrij Konysev e Fabiana Luperini.