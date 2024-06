Si chiude positivamente “Artisti in Piazza” Pennabilli Festival

Si è conclusa la manifestazione più attesa dell’Alta Valmarecchia “Artisti in Piazza”. Nei quattro giorni di Festival (13-16 giugno) sono state 60 le compagnie che si sono susseguite in oltre 300 repliche di spettacoli; un pubblico allegro e curioso, proveniente da tutta Europa, si è aggirato per i vicoli, le piazze e il Palacirco con grande partecipazione ed entusiasmo raggiungendo le 20.000 presenze. Un colorato mare di persone: famiglie, bambini, giovani e appassionati, si sono fatti trasportare dalla bellezza condividendo l’emozione della Meraviglia. Per la realizzazione del Festival di Pennabilli, l’Associazione culturale Ultimo Punto, rappresentata dal presidente e direttore artistico Enrico Partisani, gestisce uno staff composto da quasi 400 persone, in gran parte avvalendosi di collaboratori, professionisti e volontari del territorio. Il primo grazie va a tutte queste persone senza le quali il Festival non potrebbe esistere. Si ringraziano inoltre le istituzioni Ministero della cultura, Regione Emilia-Romagna e il Comune di Pennabilli per il supporto e il sostegno; le Forze dell’Ordine e la Protezione civile che hanno consentito lo svolgersi della manifestazione in sicurezza; tutte le associazioni del territorio che hanno sostenuto gli sforzi per la realizzazione di questa edizione; gli sponsor che hanno scelto di credere nel Festival; gli artisti che generosamente si sono messi in gioco, gli artigiani, le cucine; gli operatori professionisti arrivati a Pennabilli da tutta Europa per conoscere nuove proposte artistiche, ma soprattutto il ringraziamento più sentito va al pubblico che acquistando il biglietto e partecipando così numeroso al Festival, fa si che il sogno possa continuare! L’Associazione culturale Ultimo Punto è sempre al lavoro per mantenere viva l’attenzione sul nostro territorio e sulla comunità che lo abita.