Si corre con il progetto ”Interventi straordinari per emergenza casa”. Martedì subito in Commissione Territorio-Politiche sociali

Il messaggio lanciato in Aula e? stato chiaro: il progetto interventi straordinari emergenza casa non e? solo un atto formale, ma l’avvio di un percorso operativo concreto, con sopralluoghi, priorita? definite e un’attenzione particolare ai tempi di attuazione.

Il testo passerà ora all’esame approfondito della Commissione, in vista di un confronto costruttivo che, si auspica, potra? tradursi in una vera svolta per San Marino. Non si perde tempo infatti la Commissione Consiliare Permanente Igiene e Sanita?, Previdenza e Sicurezza Sociale, Politiche Sociali, Sport, Territorio, Ambiente e Agricoltura si riunira? a Palazzo Pubblico nelle giornate di 25-27-28 febbraio e 3 marzo.

Ecco la convocazione: