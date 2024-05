Con il tema “Ritorno al Viaggio, dal Grand Tour alla fantascienza”, questa edizione presenta 12 mostre in contemporanea, con oltre 1000 disegni in esposizione. Dalle opere di Felice Giani a quelle di Lorenzo Mattotti, dall’arte settecentesca al Novecento di Thayaht, passando per Piranesi e gli artisti contemporanei, la Biennale offre un vero e proprio viaggio nel mondo del disegno.