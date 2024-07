Si è dovuto arrendere! … di Sergio Pizzolante

Non riesco a trovare le parole per dire dell’abisso nel quale sprofondiamo con queste dimissioni di Toti.

Come succede in tutte le regioni per tutti coloro,

Cioè, siamo al rito del sequestro con tortura, come nella prigione di Aldo Moro, come nelle prigioni di Teheran, come nelle prigioni di Hamas, come nelle prigioni in Siberia.

Ti catturo, tu ti dichiari colpevole e ti libero.