Si gira a San Mauro Pascoli il film Rai su Giovanni Pascoli. Le riprese a Villa Torlonia, l’opera si intitola ‘Zvanì’

Villa Torlonia a San Mauro Pascoli diventa set cinematografico per le riprese del film Rai sulla vita di Giovanni Pascoli.

E non poteva essere altro che San Mauro Pascoli, paese natio e luogo di ricordo e poesia di Pascoli, a ospitare la grande produzione cinematografica sulla vita del poeta romagnolo e a dare il via alle riprese che daranno vita al film dal titolo tutto sammaurese “Zvanì”.

Un film nato a San Mauro, grazie al grande lavoro dello sceneggiatore Sandro Petraglia, e che inserisce la città romagnola nella rete delle città che ospiteranno la produzione: Santarcangelo, Bologna e Barga di Lucca.

Il primo ciak oggi a Villa Torlonia, che ospiterà le riprese per circa una settimana. Il film, diretto da Giuseppe Piccioni, su sceneggiatura di Sandro Petraglia e prodotto da MeMo Films, in collaborazione con Rai Fiction e con il sostegno dell’Emilia Romagna Film Commission, vedrà quattro giornate di riprese concentrate a Villa Torlonia, all’epoca la “Tenuta Torre”, uno dei luoghi fondamentali della biografia e della poesia pascoliane dove il padre del poeta, Ruggero Pascoli, lavorava come amministratore e da dove partì il 10 agosto del 1867 con la famosa “cavalla storna” per non fare più ritorno a casa.

A interpretare Giovanni Pascoli sarà il giovane attore Federico Cesari, già protagonista di serie come “Tutto chiede salvezza” e “Skam Italia”. Nel cast anche Benedetta Porcaroli, nei panni della sorella Mariù; Margherita Buy, Liliana Bottone e Riccardo Scamarcio. Il film ripercorrerà la vita del Poeta, gettando luce sugli aspetti meno noti e conosciuti, dando risalto, in particolare, al periodo giovanile, al suo animo inquieto e ribelle che lo portò a lottare contro le ingiustizie negli anni bolognesi.

Ansa