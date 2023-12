SI SENTE BRACCATO DAI CARABINIERI CHE LO CERCANO E SI COSTITUISCE. ARRESTATO 32 MAROCCHINO

Bologna: I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Bologna hanno arrestato un 32enne marocchino residente a Bologna che era ricercato nell’ambito di un’ordinanza applicativa di misure cautelari, richiesta dalla Procura della Repubblica di Bologna, nei confronti di un sodalizio criminale finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti di vario tipo, principalmente cocaina. Sfuggito al blitz del 23 novembre scorso, i cui dettagli erano stati illustrati nel corso di una conferenza stampa, il 32enne, sentendosi braccato dai Carabinieri che lo stavano cercando, si è presentato spontaneamente in caserma. I Carabinieri, dopo avergli notificato la copia degli atti giudiziari, lo hanno arrestato e tradotto presso la Casa circondariale – Rocco D’Amato di Bologna, come disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari.

All. Foto odierna CC Cinofili Bologna.

Comando Provinciale Carabinieri Bologna