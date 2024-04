Si sente male su volo Torino-Lamezia Terme, morto giovane passeggero

Tragedia questa mattina all’aeroporto di Torino Caselle dove un uomo trentenne è morto dopo essersi sentito male mentre era in volo dal capoluogo piemontese verso Lamezia Terme.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima, che si trovava in compagnia della moglie, si sarebbe sentito male quando era a metà del tragitto e avrebbe ricevuto un primo soccorso a bordo mentre il comandante ha invertito la rotta e fatto rientro nello scalo torinese per un atterraggio di emergenza. All’arrivo, si apprende dalla Sagat, la società che gestisce l’aeroporto, l’aereo era atteso in pista dall’ambulanza aeroportuale e dal personale medico aeroportuale.

Medico e infermiere sono saliti immediatamente a bordo dell’aereo e hanno prestato soccorso ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare, il passeggero è deceduto. La moglie colpita da malore è stata accompagnata in ospedale.

AdnKronos