Sicurezza e presidio del territorio, concluso l’anno di collaborazione tra le Polizie locali di Cesena e dell’Unione Rubicone Mare

Sottoscritto nel mese di luglio 2023 e prorogato lo scorso gennaio, si conclude in questi giorni il primo Accordo per la gestione in collaborazione di alcuni di servizi operativi di prevenzione e controllo stretto tra i comandi della Polizia locale di Cesena e dell’Unione Rubicone e Mare con lo scopo di garantire al territorio un miglioramento della sicurezza stradale, della sicurezza urbana e del controllo e repressione dell’abusivismo commerciale.

Gli agenti dei due comandi, nel periodo oggetto della Convenzione, hanno svolto 27 attività nel territorio di Savignano sul Rubicone (in turno serale) e 35 nel territorio di Cesena, in turno diurno. Nel dettaglio, sono: 742 le persone identificate e controllate, perché fermate in spazi pubblici monitorati o colte in atteggiamenti sospetti o situazioni meritevoli di approfondimento. Tra questi: 9 le denunce per detenzione droga a fine di spaccio; 33 le persone segnalate per detenzione droga uso personale; un arresto per spaccio; una denuncia per guida sotto effetto di stupefacenti; un arresto per resistenza a pubblico ufficiale. E ancora: 11 persone sono state denunciate per delitti contro il patrimonio, 2 denunciate per porto strumenti atti ad offendere, 7 persone denunciate per delitti contro pubblico ufficiale, 5 persone sono state accompagnate in Commissariato per identificazione; 2 sono state sanzionate per ubriachezza manifesta in luogo pubblico, e 4 sono gli accertamenti e le contestazione di illeciti per ospitalità non comunicata e irregolare occupazione di immobili.

“La sperimentazione di un accordo tra i comandi delle polizie locali di Cesena e dell’Unione Rubicone Mare – commentano il Sindaco Enzo Lattuca e l’Assessore alla Sicurezza e Legalità Luca Ferrini – ha garantito i risultati auspicati elevando il livello di controllo e presidio del territorio, in senso ampio. La stretta collaborazione venutasi a creare tra i due corpi di Polizia, anche grazie al puntuale scambio di competenze e informazioni, ci ha consentito inoltre di intercettare determinati fenomeni presenti sul territorio. Operazione, questa, che senza il mutuo supporto, non sarebbe stata possibile. In questa fase – proseguono – d’accordo con l’Unione Rubicone e Mare e con i rispettivi Comandanti, Andrea Piselli e Alessandro Scarpellini, che ringraziamo per il lavoro svolto, renderemo questa cooperazione operativa ancora più snella e di veloce attuazione ”.

Scopo primario dell’Accordo è quello di consentire un migliore utilizzo delle risorse umane e materiali di cui dispone ciascun Ente, sotto il profilo dell’efficacia degli interventi e dell’uso razionale delle forze nei territori di competenza delle Polizie Locali dell’Unione Rubicone e Mare (con riferimento ai territori dei comuni di Borghi, Roncofreddo, Savignano sul Rubicone e Sogliano al Rubicone) e di Cesena.

“L’unione tra i corpi di Polizia locale – commenta il Sindaco del Comune di Savignano sul Rubicone Nicola Dellapasqua – ha consentito ai nostri territori di poter disporre di un Servizio coordinato di prevenzione e controllo in materia di sicurezza urbana e abusivismo commerciale, progettato al fine di conseguire il massimo dell’efficacia e della deterrenza per restituire ai cittadini e ai visitatori tranquillità e sicurezza sociale. Sulla base del report condiviso siamo ancora più convinti che collaborazioni come queste debbano proseguire ”.

Cesena, 23 luglio 2024