Sicurezza e presidio del territorio, le Polizie locali di Cesena, dell’Unione Rubicone Mare e di Cesenatico fanno squadra condividendo risorse e competenze sul territorio

Assessore Luca Ferrini: “Questa sinergia garantisce ai comuni interessati operazioni più snelle e tempestive e maggiore sicurezza”

L’unione fa la forza. Le Polizie locali di Cesena e dell’Unione Rubicone Mare hanno preso alla lettera questo motto e dopo una sperimentazione che ha garantito, al territorio, ottimi risultati, i rispettivi Enti proseguono sulla strada della piena sinergia confermando la collaborazione dei Corpi di riferimento ed estendendo l’Accordo anche al Comune di Cesenatico.

Considerata la vicinanza geografica dei territori e rilevata la comune presenza di fenomeni di microcriminalità spesso attribuiti agli stessi soggetti già noti alle Polizie locali e alle Forze dell’ordine, si è ritenuto necessario ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili per sviluppare condivise azioni di prevenzione e contrasto del degrado che gravano sulle comunità di riferimento. Nell’ambito di questo stesso Accordo quindi i tre Comandi sfrutteranno le risorse strumentali e umane, nonché le competenze tecniche del personale di polizia locale in azioni coordinate e cooperazioni dirette, condividendo le informazioni disponibili con particolare riferimento allo svolgimento di alcune attività operative di maggiore complessità.

Scambio e condivisione di risorse e competenze. “La collaborazione tra i corpi di Polizia Locale di Cesena e dell’Unione Rubicone Mare – commenta l’Assessore alla Sicurezza e Legalità del Comune di Cesena Luca Ferrini – ha assicurato ai nostri territori ottimi risultati a seguito del lavoro svolto dagli agenti tra il luglio 2023 e l’estate 2024. Dalla stessa sono scaturiti efficaci interventi di controllo del territorio e una positiva condivisione di competenze e pratiche. Oggi, forti di questa positiva sinergia, e accogliendo la sperimentazione della piattaforma MARCoPoLo-ER, attraverso la quale verrà strutturato in modo stabile un sistema di condivisione delle competenze e strumentazioni a disposizione dei comandi di Polizia locale della regione , estendiamo la collaborazione anche al Comando di Polizia Locale di Cesenatico, anche considerando che molto spesso i soggetti ricercati coprono l’intero territorio, dall’entroterra alla costa”.

“Siamo molto soddisfatti – commenta l’Assessore alla Polizia Locale e alle politiche per la sicurezza del Comune di Cesenatico, Mauro Gasperini – di questo accordo che ci permette di mettere in rete le nostre risorse con quelle delle realtà più vicine con cui collaboriamo già in maniera proficua. Questo accordo ci permetterà di essere ancora più presenti sul territorio facendo rete in maniera virtuosa”.