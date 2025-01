SICUREZZA. LEGA: DIFENDIAMO CHI DIFENDE GLI ITALIANI. RACCOLTA FIRME SABATO A CESENA E DOMENICA A BORELLO ALLA PRESENZA DELL’ON. MORRONE, SEGRETARIO LEGA ROMAGNA

Cesena, 24 gen. “Difendiamo chi difende gli italiani’. Ormai quotidianamente assistiamo ad attacchi pretestuosi e strumentali finalizzati a screditare le Forze dell’Ordine che operano per la nostra sicurezza mettendo a rischio la loro incolumità. Di qui l’iniziativa della Lega di inserire nel disegno di legge ‘Sicurezza’ proposte, già presentate e approvate alla Camera, a tutela di questi servitori dello Stato. Parte da queste considerazioni la campagna di raccolta firme a sostegno delle Forze dell’Ordine e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica per la rapida approvazione anche al Senato del disegno di legge i cui contenuti sono stati travisati dalla sinistra con una chiara operazione ostruzionistica e di disinformazione. Siamo certi che lo Stato debba garantire e rafforzare le tutele per consentire alle Forze dell’Ordine di lavorare con più serenità e operatività.

A Cesena si può firmare: sabato 25 gennaio dalle 10 alle 12 al banchetto allestito in corso Mazzini, in pieno centro storico davanti alla Galleria Urtoller; domenica 26 gennaio a Borello , dalle 9.30 alle 11.30, al banchetto allestito in piazza Indipendenza, alla cui apertura presenzierà il deputato Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna.