Sicurezza. Ravenna, immigrato dà fuoco a pompa benzina, Morrone (Lega): serve stretta securitaria

Roma, 16 apr. “Non sono più tollerabili situazioni come quella accaduta questa mattina a Ravenna dove uno straniero ha cosparso di liquido infiammabile una pompa di benzina dandole fuoco. Avrebbe potuto essere una tragedia, l’abbiamo scampata per caso. Ho subito contattato il prefetto Castrese De Rosa, ho appreso che il delinquente è stato arrestato. Ma una riflessione è d’obbligo. Non crediamo più alle favole di persone immigrate che compiono delitti perché disturbate mentalmente. In non pochi casi, bevono, si drogano, vanno in escandescenze e credono di poter compiere qualunque reato perché si sentono impuniti. Ma l’Italia non è terra di nessuno dove sono gli immigrati sbandati e violenti a dettare legge. E’ certamente auspicabile una stretta securitaria che dia certezze ai nostri cittadini e faccia capire a questi stranieri che in Italia si viene per lavorare, per integrarsi, per condurre una vita dentro regole civili condivise”.

Così in una nota il parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna



Ufficio Stampa Lega Romagna