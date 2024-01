Signora ravennate fortunata: recupera il portafogli grazie alla Polizia Stradale di Ravenna

Una signora di Ravenna ha avuto una fine anno fortunata dopo aver accidentalmente lasciato il proprio portafogli contenente documenti personali, carte di credito e una somma considerevole di denaro in contanti nel cestino della sua bicicletta. Fortunatamente, un attento Sovrintendente della Polizia di Stato di Ravenna, in servizio presso la Sezione Polizia Stradale, ha notato il portamonete abbandonato e lo ha prontamente raccolto, per evitare che cadessero nelle mani sbagliate. Grazie all’analisi del documento di identità all’interno del portafogli e alla valutazione dei presenti nell’ufficio postale centrale di piazza Garibaldi, è stato possibile rintracciare la proprietaria e restituirle quanto aveva accidentalmente dimenticato.

La signora ha voluto esprimere la sua gratitudine al Dirigente della Polizia Stradale, Commissario Capo Davide Pani, per l’ottimo lavoro svolto dall’agente. Ha affermato: “Desidero prendere il tempo per scrivervi, poiché ho avuto un’esperienza molto positiva grazie a un vostro agente della Stradale M.E. Avevo dimenticato il mio portafoglio aperto nel cesto della bicicletta parcheggiata davanti alle Poste. L’agente lo ha trovato ed è entrato nell’ufficio postale per identificare la persona distratta che l’aveva abbandonato. Non mi ero nemmeno accorta di averlo perso e non voglio nemmeno immaginare tutti i problemi che avrei dovuto affrontare per rifare i documenti. Naturalmente, l’ho ringraziato personalmente, ma volevo anche informare il suo dirigente che è stato molto attento e professionale. Voglio cogliere l’occasione per augurarvi un felice anno nuovo e ringraziare ancora la Polizia Stradale!”.