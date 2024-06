Sinner nuovo numero 1 del mondo, Djokovic si ritira dal Roland Garros

Jannik Sinner sarà il nuovo numero 1 del tennis mondiale, il primo italiano a conquistare la prima posizione nel ranking Atp. Il 22enne azzurro centra l’obiettivo grazie al ritiro di Novak Djokovic prima dei quarti di finale dello Slam parigino. Il 37enne serbo, attuale numero 1 del mondo, lascia il torneo dopo la vittoria in 5 set contro Francisco Cerundolo, numero 23 del tabellone, negli ottavi di finale. Nel match contro l’argentino, Djokovic ha chiesto ripetutamente l’intervento del fisioterapista per problemi al ginocchio destro. Il fuoriclasse di Belgrado si è lamentato, durante e dopo l’incontro, per le condizioni del campo, a suo dire troppo scivoloso.

Djokovic dice addio al trono dopo 428 settimane complessive al vertice della classifica. La rincorsa di Sinner viene coronata a metà di una stagione strepitosa per l’azzurro e negativa per il serbo. L’italiano sale in vetta in un’annata impreziosita sin qui da 3 trionfi – Australian Open, Rotterdam e Masters Miami – mentre il fuoriclasse di Belgrado nel 2024 non ha ancora alzato un trofeo. L’ultimo titolo per Djokovic risale alle Atp Finals di novembre 2023 a Torino: in quel caso, vittoria in finale contro Sinner.