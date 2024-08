Sirolo, un solo trasgressore sul Passo del Lupo: rafforzati i controlli per un’estate sicura

Il Passo del Lupo, noto sentiero del Parco del Conero che conduce alla spiaggia delle Due Sorelle, rimane al centro delle attenzioni delle autorità locali.

Nonostante il divieto di accesso per la sua pericolosità, solo una persona è stata sanzionata quest’anno per aver violato il divieto, segnando una netta riduzione rispetto agli anni precedenti. Questo dato è stato reso noto dal sindaco Filippo Moschella, che ha sottolineato come i controlli costanti di Polizia locale e Carabinieri abbiano contribuito a mantenere il sentiero sicuro e a evitare incidenti.

L’impegno per garantire un’estate sicura non si limita però al monitoraggio del sentiero. Le autorità locali hanno rafforzato i controlli lungo la provinciale del Conero, dove sono state elevate otto sanzioni per violazioni al codice della strada nei giorni scorsi. Inoltre, il sistema di videosorveglianza del comune, in grado di leggere le targhe dei veicoli, continua a essere un efficace strumento di prevenzione e sicurezza.

Per quanto riguarda la prevenzione degli incendi, il comune si avvale del supporto dei Vigili del Fuoco e dell’Associazione Nazionale Carabinieri, mentre in mare, la Croce Rossa Italiana, con un natante veloce, assicura interventi rapidi in caso di emergenza. A completare il quadro di sicurezza, i Traghettatori Riviera del Conero sono pronti a intervenire in situazioni di protezione civile grazie a un accordo stipulato con il Comune.