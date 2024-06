Sisma di magnitudo 3.5 sulla costa romagnola, nessun danno

Un terremoto di magnitudo 3.5 è stato registrato poco dopo le 23:00 di ieri sulla costa romagnola, al largo di Riccione, con un ipocentro a una profondità di 6,1 chilometri secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv).

L’evento sismico è stato avvertito anche nella provincia di Pesaro, causando preoccupazione tra la popolazione locale. Fortunatamente non si sono verificati danni a persone o beni materiali. Le autorità restano in allerta per eventuali cambiamenti della situazione.