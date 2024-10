Soccorso tempestivo a San Mauro Pascoli: carabinieri salvano un uomo colpito da crisi epilettica

SAN MAURO PASCOLI – Nei giorni scorsi, una pattuglia di militari della Stazione di San Mauro Pascoli ha avvistato un’auto che si stava accostando in modo sospetto lungo la via Emilia. I membri della pattuglia, sospettando un problema, hanno prontamente effettuato un’inversione per verificare la situazione. Avvicinandosi al veicolo, hanno scoperto che il conducente, un uomo della Valle del Rubicone, stava vivendo una crisi epilettica.

I carabinieri hanno subito attuato le procedure di sicurezza necessarie, assicurandosi che l’uomo potesse respirare regolarmente e iniziando le prime operazioni di soccorso. Nel contempo, è stato contattato il 118 per garantire un intervento medico rapido. Gli operatori sanitari sono giunti sul posto in pochi minuti e hanno provveduto al trasferimento del conducente presso l’ospedale di Cesena per ricevere le cure adeguate e riprendersi dall’incidente.