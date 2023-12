Solidarietà in azione: donazione di 10.000 Euro da GCC alle Caritas della Romagna per le Vittime dell’Alluvione

In una dimostrazione di solidarietà e impegno comunitario, la società Gestione Complessi Commerciali srl (GCC), in collaborazione con la Fenix srl, ha donato 10.000 euro alle Caritas della Romagna, per supportare le popolazioni colpite dall’alluvione.

Questa generosa donazione è stata possibile grazie all’ottimizzazione delle spese per le luminarie natalizie e sarà suddivisa equamente tra le Caritas delle diocesi di Forlì-Bertinoro, Cesena-Sarsina, Ravenna-Cervia, Faenza-Modigliana e Imola. GCC, un braccio della cooperativa CIA-Conad, è nota per la sua gestione di diversi complessi commerciali in Romagna, tra cui Formì, La Filanda di Faenza e il Montefiore di Cesena.

L’importanza di questa donazione è enfatizzata dalle parole di gratitudine espresse dalle Caritas beneficiarie. I fondi saranno impiegati per interventi diretti a sostegno delle famiglie colpite dall’alluvione, come l’acquisto di elettrodomestici, mobili e altri beni di prima necessità, oltre a piccoli lavori di ripristino e bonifica delle abitazioni.

La Caritas diocesana di Forlì-Bertinoro, in particolare, distribuirà la donazione ricevuta, incrementando il fondo emergenziale già attivato a seguito dell’alluvione del 16 maggio. Ad oggi, nei territori di Faenza e Forlì, gravemente colpiti dall’evento, sono oltre 700 le famiglie che hanno ricevuto aiuti concreti e che hanno trovato sostegno e ascolto presso i centri di ascolto Caritas.