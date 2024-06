SOLO 6 GIORNI AL SAN MARINO – TAEKWONDO OPEN 2024

A distanza di soli due anni dal 1° European Taekwondo Union Small States Championships (G-2) del 2022, che ha riscosso tanto successo sportivo e d‘organizzazione, e a ben trentaquattro anni dalla fondazione del Club Taekwondo San Marino, ancora una volta speriamo che il 2024 venga ricordato come uno dei momenti più significativi nel panorama sportivo bianco-azzurro delle Arti Marziali.

Nel tempo, grazie al CONS ed alla FESAM e al loro supporto è stato possibile conquistare per il nostro Club ben 317 trofei: 93 ori) – (100 argenti) – (120 bronzi) + 4 Coppe di squadra (1^- 3^+ 3^ – 4^ class.) diventando il sodalizio sportivo sammarinese più medagliato di sempre.

Con questi strepitosi risultati nel cassetto, conseguiti da un piccolo Club di soli 110 iscritti, l’unico presente in territorio dove si può praticare questa meravigliosa arte marziale, stiamo completando l’organizzazione di un altro grande appuntamento internazionale che vedrà salire sul Titano, i prossimi sabato e domenica 29 e 30 giugno 2024, oltre 150 atleti fra italiani e stranieri che daranno vita al Taekwondo San Marino Open 2024, gara riservata alle categorie Junior e Senior, presso la Sport Domus a Serravalle.

Saranno 10 gli atleti bianco-azzurri, seguiti all’angolo dal Coach Nazionale Maestro Secondo Bernardi (c.n. 6° dan), che difenderanno i colori del Titano: 3 junior: Thomas Albani (1° poom -45 kg), Federico Amati (1° poom cat. -55 kg) e Achille Tentoni (1° poom cat. -55 kg) e 7 senior: Michele Ceccaroni (4° dan -74 kg), Battistini Nicholas (2° dan -58 kg), Crescentini Stefano (2° dan -74 kg), Leardini Daniele (1° dan -87 kg), Mezzanotte Michele (2° kup -68 kg), Mougeot Matthieu (4° kup +87 kg) e Proppert Michael (2° kup -68 kg).

Mancano esattamente solo 6 giorni all’evento, ma grazie ai sostegni organizzativo, logistico e finanziario del Comitato Olimpico e della Federazione Arti Marziali e l’impegno di iscritti e familiari, è in dirittura d’arrivo questa nuova competizione che vedrà affrontarsi atleti Junior e Senior, muniti di corpetti e caschetti elettronici, sui due ottagoni di gara allestiti in collaborazione con la FITA (Federazione Italiana Taekwondo – Comitato dell’Emilia Romagna), che ringraziamo profondamente per l’impegno profuso nel fornirci le attrezzature e la classe arbitrale.

Tutto il Club Taekwondo San Marino, con i suoi Direttori Tecnico e Sportivo Maestri Chung Kwang Soo e Park Young Ghil (entrambi 9° dan), i Maestri e gli Allievi, esprimendo gratitudine per l’aiuto fondamentale di tutti, sta lavorando alacremente per raggiungere questo nuovo prestigioso traguardo.

Vi aspettiamo numerosi, cari sportivi sammarinesi, nelle due giornate per venire a toccare con mano il Taekwondo sportivo e fare il tifo per i nostri colori.

M.ro Giovanni UGOLINI (6° dan)

(Addetto Stampa e Comunicazione T.S.M.)

Foto: la Locandina della Competizione