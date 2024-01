Sondaggio Confesercenti-IPSOS. 97,5 euro a persona la spesa media per le festività di San Silvestro e Capodanno

Secondo un sondaggio condotto da Confesercenti-IPSOS, quest’anno la spesa media per le festività di San Silvestro e Capodanno ammonta a 97,5 euro a persona. Il sondaggio ha esplorato le abitudini dei cittadini per le celebrazioni invernali.

La maggior parte degli intervistati, più della metà, ha pianificato di trascorrere la serata di San Silvestro fuori casa. Il 27% sceglierà di festeggiare con gli amici, mentre un 14% opterà per un ristorante o un altro tipo di locale. Un 8% prevede di celebrare l’ultimo dell’anno viaggiando o in un luogo affittato appositamente per l’evento. La spesa media per la serata di San Silvestro è stimata in 57,2 euro a persona.

Per il pranzo di Capodanno, invece, si prevede un ritorno alle tradizioni familiari. Il 68% degli intervistati ha scelto di accogliere il nuovo anno pranzando con i parenti, una scelta che si riflette in un budget medio inferiore, pari a 40,3 euro a persona. Tuttavia, un 9% delle persone ha in programma di pranzare al ristorante o in altri luoghi pubblici anche il primo gennaio.

Questi dati evidenziano una preferenza per la celebrazione del nuovo anno in ambienti familiari e domestici, sebbene una significativa percentuale di persone scelga ancora di festeggiare fuori casa