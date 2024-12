Sono di Santarcangelo i due escursionisti in pericolo sul Gran Sasso. Si continua a sperare in un miglioramento del meteo

Ore di apprensione per Luca Perazzini, 42 anni, e Cristian Gualdi, 48 anni, entrambi residenti a Santarcangelo, che risultano dispersi sul Gran Sasso. I due escursionisti sono stati segnalati in difficoltà a un’altitudine di 2.700 metri, dove hanno trascorso la notte in condizioni estreme, con temperature che hanno toccato i -8 gradi e venti che superano i 100 chilometri orari.

Le operazioni di ricerca, avviate ieri sera, sono state ostacolate da una bufera di neve che ha reso impossibili i tentativi di soccorso durante la notte. I soccorritori hanno ripreso le ricerche nella mattinata odierna, ma le avverse condizioni meteorologiche hanno costretto nuovamente a sospendere le operazioni. I due escursionisti erano caduti in un vallone durante la loro escursione, attivando così la macchina dei soccorsi in un contesto di grande difficoltà. Le forze coinvolte continuano a monitorare la situazione nella speranza di un miglioramento del meteo.