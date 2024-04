Sono già arrivate le cicogne! … di Emilio Della Balda

Sono già arrivate le cicogne! Oggi, nelle campagne di Zagabria ne ho viste cinque coppie che lavoravano alacremente per la manutenzione dei loro grandi nidi dove ritornano puntualmente ogni anno dopo molte migliaia di chilometri di viaggio. Svernano infatti in Africa e in primavera ritrovano il loro stesso nido di sempre con una precisione incredibile. Le coppie che ho osservato portavano rametti e fili d’erba per rendere abitabile e confortevole il nido ai pulcini che nasceranno prossimamente. I nidi sono sopra i pali dell’elettricità e vicino ad una zona umida.

Le storie che i contadini raccontano sulle cicogne sono tante.

Emilio Della Balda