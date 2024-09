‘Sono sarda ma di colore e non mi affittano casa a Torino’

Vicenda raccontata all’Unione Sarda, ‘senso grande umiliazione’

“Mi danno appuntamento per visionare le case, poi quando vedono che sono di colore fanno retromarcia, dicendo che non affittano agli stranieri.

Ma io sono sarda, italianissima”.

Lo ha denunciato alle pagine on line dell’Unione Sarda Monique Corda, 50enne di origine nigeriana adottata da una famiglia di Nuoro e poi trasferitasi a Torino dove oggi lavora come operatrice socio-sanitaria a tempo indeterminato.

“Troppo spesso mi dicono di no, senza nemmeno farmi vedere l’abitazione. E questo solo e soltanto per il colore della mia pelle – spiega al quotidiano – Questa è la terza volta che cerco casa, ovviamente avendo tutte le garanzie del caso. Ma, come già accaduto in passato, anche stavolta mi sto scontrando con certi atteggiamenti diffidenti se non con vero e proprio razzismo”.

Monique Corda riferisce al quotidiano di un sentimento misto tra “rabbia e sconforto” e di “un senso di grande umiliazione”.

Ansa