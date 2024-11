“SONO UN TIPO DUE VOLTE BUONO”. Il panettone solidale di ADMO Emilia Romagna 

Anche quest’anno torna l’iniziativa “Un Panettone per la Vita”, promossa da ADMO Emilia Romagna nell’ambito della campagna nazionale per la sensibilizzazione e la raccolta fondi a favore della donazione di midollo osseo. Sarà possibile sostenere la campagna con una donazione liberale e ricevere in cambio uno dei nostri prodotti solidali, un gesto due volte buono: delizioso per il palato e fondamentale per supportare le attività dell’associazione sul territorio emiliano-romagnolo.

Grazie alle raccolte fondi degli anni passati, ADMO ha potuto informare migliaia di cittadini sull’importanza della donazione di midollo osseo e incrementare il numero degli iscritti al registro dei donatori. L’Emilia Romagna, in particolare, si è distinta lo scorso anno come la regione con il maggior numero di nuovi potenziali donatori iscritti, un risultato straordinario che testimonia la generosità e la consapevolezza della nostra comunità.

Cosa fa ADMO Emilia Romagna

ADMO Emilia Romagna svolge un ruolo fondamentale per salvare vite di pazienti affetti da leucemia o altre gravi malattie del sangue. Tra le principali attività:

-Informazione e sensibilizzazione sulla donazione di midollo osseo nelle scuole, nelle piazze e durante eventi pubblici.

-Iscrizione di nuovi potenziali donatori al registro tramite la raccolta di campioni salivari, un processo semplice ma di grande importanza.

-Supporto personalizzato ai donatori effettivi durante tutto il loro percorso donativo, un momento cruciale per chi sceglie di fare un gesto così generoso.

Dove trovarci in Emilia Romagna

I volontari di ADMO Emilia Romagna saranno presenti in numerose piazze e mercatini natalizi della regione ed il coinvolgimento di tante aziende che donano la possibilità ai loro dipendenti di sostenere la Campagna. Il calendario completo sarà disponibile sul sito https://admoemiliaromagna.it/campagna-di-natale/.

Come sostenere la campagna

Oltre a incontrarci nelle piazze, è possibile sostenere la campagna con una donazione online dal sito ufficiale. I prodotti solidali potranno essere spediti direttamente a casa o regalati a una persona cara, con il valore aggiunto di sostenere una causa che salva vite.

Le proposte dolci per il Natale 2024

Il catalogo di ADMO Emilia Romagna è ricco di proposte golose, pensate per soddisfare ogni palato: • Panettone classico con canditi e glassa alla nocciola

-Varianti al cioccolato, al pistacchio, o con pere e cioccolato

-Panettone vegano, per chi preferisce un’opzione più inclusiva

-L’intramontabile pandoro classico

-Cioccolate e biscotti solidali, ideali come regalo o per condividere un momento di dolcezza

Le donazioni economiche sono fondamentali

Tutte le attività di ADMO Emilia Romagna sono rese possibili grazie alle donazioni economiche ricevute, che rappresentano l’unico mezzo per finanziare la nostra missione. Ogni contributo aiuta a proseguire il lavoro dell’associazione e a salvare la vita di pazienti in attesa di trapianto.

Con un piccolo gesto possiamo fare una grande differenza: regalare un sorriso e una speranza concreta a chi è in attesa di un trapianto di midollo osseo.

Per maggiori informazioni sulla donazione o sulle modalità per sostenere la campagna, visita il sito https://admoemiliaromagna.it/campagna-di-natale/