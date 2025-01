Sorelle morte in casa a Roma, inquilini del palazzo: “Mai indifferenza ma vivevano da recluse”

“Nessuna indifferenza da parte nostra, men che mai menefreghismo. Le sorelle Gammieri da tempo vivevano da rinchiuse, per cui era normale non incrociarle o non sentirle. Questo fino a una settimana fa, quando abbiamo avvertito un odore forte per le scale”. A parlare all’Adnkronos gli inquilini del palazzo al civico 21 di via Dardanelli, nel quartiere Prati, dove ieri mattina sono stati trovati i corpi senza vita di Angela e Amelia Gammieri, le due sorelle di 93 e 87 anni.

“Le Gammieri, così le chiamavamo qui – continuano – erano due donne sorridenti, cordiali. Poi qualcosa è cambiato intorno a ottobre, più o meno quando una terza sorella è morta. Vivevano qui da sempre, ci sono cresciute insieme pure al fratello: quattro figli legatissimi e sempre insieme. Questo ultimo lutto deve averle particolarmente segnate, perché da lì hanno iniziato a vivere da rinchiuse, addirittura serrando le imposte e non uscendo più nemmeno per le più semplici commissioni. Non rispondevano al citofono, al telefono, l’unico modo per parlarci era che chiamassero loro per chiedere ragguagli sulle assemblee condominiali”.

“Era a me, se non all’amministratore, che telefonavano per le spese, per gli adempimenti vari – interviene un altro inquilino – ma poi quando richiamavo io per dar loro le risposte che mi avevano chiesto, non rispondevano mai. Non uscivano, si facevano consegnare la spesa dal supermercato vicino: vero è che anche quando ci siamo preoccupati già l’ultima volta, cinque mesi fa, mia moglie ha chiesto ai dipendenti del supermercato se avessero visto le sorelle. Allora ci dissero che avevano consegnato la spesa due settimane prima, e solo a quel punto ci siamo tranquillizzati. Perché solo a loro rispondevano, e alla ex portiera Liliana, oggi in pensione”.

Fino a una settimana fa, appunto. “Sono stato io a chiamare l’amministratore per il forte odore che si sentiva, per lo più nei piani alti, dal mio a quello più su – dice poi un uomo residente al terzo piano – Sembrava più che altro di fogna, e avendo già avuto un guasto la cosa non mi ha allertato più di tanto. Questo fino a quando i giorni scorsi si è fatto insistente dal portone delle due sorelle al piano terra. Tornati al supermercato, stavolta ci è stato risposto che non avevano notizie delle Gammieri da un mese. Da lì la chiamata ai vigili del fuoco e la terribile scoperta”. “Io, che le vedevo e ci parlavo sempre – dice poi una anziana – credo si siano lasciate andare. Perché da tempo si erano chiuse al mondo esterno, non rispondevano più al citofono e se ne sono andate nel silenzio. Così come avevano scelto di vivere da un mese e poco più”. (di Silvia Mancinelli)

