Soroptimist San Marino celebra 35 anni dalla fondazione

Un compleanno importante quello del Soroptimist Single Club San Marino che Lunedì 1 Aprile 2024 festeggia 35 anni di attività e di impegno di donne per le donne.

Trentacinque anni particolarmente stimolanti e positivi, di incontri, dibattiti, esperienze, ricordi, ma principalmente di crescita culturale a vantaggio di tutti grazie alla presenza di donne con competenze diverse. L’appartenenza a diverse professionalità fa sì che si creino progetti efficaci e si incentivino iniziative atte a migliorare la condizione della donna nella società.

Etica e finalità del nostro sodalizio sono state la risposta più eloquente per dare sostegno ad un mondo dove le donne possano realizzare il loro potenziale, le loro aspirazioni e avere opportunità di creare una società pacifica; per promuovere azioni e creare trasformazioni di vita attraverso la rete globale delle socie e la cooperazione internazionale sostenendo i Diritti Umani per tutti, la pace, la trasparenza e il sistema democratico delle decisioni, il volontariato, l’accettazione della diversità, l’amicizia.

Questo è il Soroptimist che festeggia i trentacinque anni di vita e continua quel lungo e positivo periodo di interventi per il perseguimento di molti degli importanti obiettivi istituzionali del Soroptimist International, che costituisce la principale finalità di tutti i Club Soroptimist nel mondo, senza tuttavia trascurare i temi e le manifestazioni che hanno coinvolto le Istituzioni e il Territorio.

In questi trentacinque anni ben 18 Presidenti si sono succedute e ciascuna ha lasciato la sua impronta: esse costituiscono altrettante tessere di un disegno che ci auguriamo non debba mai essere terminato. Sono stati attuati concreti interventi e affrontati e dibattuti argomenti di carattere sociale, economico, storico, scientifico e di attualità.

Il livello di attenzione e di impegno del Club all’interno dei sei ambiti di azione del Soroptimist International: Sviluppo Economico e Sociale, Educazione e Cultura, Ambiente, Salute, Diritti Umani, Buon Volere e Comprensione Internazionale, è rimasto costante.

Dietro le azioni ci sono idee, impegno e generosità, ma anche entusiasmo e speranza di riuscire a cambiare in meglio il presente e il futuro di tante donne. Il Soroptimist San Marino persegue questo obiettivo da trentacinque anni, un tempo lungo in cui non è mai mancata la condivisione di valori ed obiettivi e uno spirito di amicizia ed accoglienza che ha permesso di far crescere il Club in traguardi raggiunti e ingressi di nuove socie.

Per celebrare il 35esimo Anniversario della Fondazione del Club il 1° Aprile verrà emesso un annullo postale.

Info:www.soroptimist.sm