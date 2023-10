SOSPESE LE AUTORIZZAZIONI A UN BAR DI MALALBERGO

Malalbergo (BO): I Carabinieri della Compagnia di Molinella (BO) hanno eseguito un decreto di sospensione delle autorizzazioni per la durata di dieci giorni, nei confronti di un pubblico esercizio situato a Malalbergo. Il provvedimento è stato emesso dal Questore di Bologna, a seguito di un’informativa dei Carabinieri che durante i recenti controlli del locale che non rispettava gli orari di chiusura, avevano scoperto che era frequentato da clienti gravati da precedenti di polizia per reati in materia sostanze stupefacenti, armi, ricettazione e lesioni personali, costituendo un problema per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il decreto di sospensione delle autorizzazioni è stato notificato al titolare del locale nella giornata del 20 ottobre 2023.

Comando Provinciale Carabinieri Bologna