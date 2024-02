Sospetta un tradimento e tenta di strangolare la moglie. Denunciato 66enne di Misano

Una spesa di cento euro per sushi in due persone è stata la scintilla che ha fatto scattare i sospetti di un uomo di 66 anni di Misano nei confronti della moglie, portandolo a pensare che questa potesse essere andata al ristorante con un amante. Questo sospetto ha portato l’uomo ad aggredire la moglie mentre questa dormiva insieme a uno dei loro figli minori nella notte di ieri. La donna ha raccontato di essere stata improvvisamente afferrata per il collo e di aver cercato di chiamare i carabinieri, ma il marito ha impedito che lo facesse bloccandole il braccio e mettendosi a cavalcioni su di lei. Secondo il racconto della moglie, l’uomo avrebbe cercato di soffocarla. Una volta riuscita a liberarsi dalla presa dell’uomo, la donna è corsa in strada e ha chiamato i carabinieri.

All’arrivo delle forze dell’ordine, la donna era in uno stato di choc e aveva difficoltà a respirare. Ha spiegato loro che non era la prima volta che subiva violenze da parte del marito per motivi futili. Nonostante avesse evitato di denunciarlo in passato, questa volta ha deciso di farlo. Dopo gli accertamenti di routine e su indicazione del pubblico ministero di turno, i carabinieri hanno redatto un verbale di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento nei confronti del 66enne. La moglie è stata dimessa dal pronto soccorso di Riccione con una prognosi di 10 giorni a causa di un tentato strangolamento e di una forte contusione al polso.