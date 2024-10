Spacca i finestrini delle macchine in sosta e aggredisce i carabinieri: 26enne marocchino arrestato

Bologna: I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 26enne, originario del Marocco, noto alle Forze dell’Ordine, accusato di furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale. È successo quando i Carabinieri, su segnalazione della Centrale Operativa di Bologna, hanno effettuato un intervento lungo la via Bassani di questo Capoluogo, ove un militare dell’Arma in pensione aveva segnalato la presenza di un soggetto che stava spaccando i finestrini delle auto parcheggiate, per poi frugare all’interno di queste. Alla vista dei militari intervenuti prontamente sul posto, il 26enne ha tentato di scappare ma è stato prontamente raggiunto e bloccato dagli operanti; ormai raggiunto, lo stesso ha cercato di divincolarsi aggredendo i Carabinieri con calci e pugni. Una volta immobilizzato e messo in sicurezza, l’uomo è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile, anche grazie alla segnalazione del militare in pensione e, su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, è stato tradotto presso la Casa Circondariale “Rocco D’Amato” di Bologna.

Comando Provinciale Carabinieri Bologna