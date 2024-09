Spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi della stazione ferroviaria di Rimini: due arresti per la Polizia di Stato

Nel pomeriggio del 27.09.2024, gli agenti della Polizia di Stato hanno tratto in arresto due ragazzi per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Più in particolare, alle ore 16:00 circa, un equipaggio delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante un servizio mirato di controllo del territorio finalizzato all’attività di contrasto e prevenzione per i reati di spaccio, si portava nei pressi della stazione ferroviaria e procedeva ad effettuare una serie di controlli insieme alle relative identificazioni.

In quel frangente, due giovani ragazzi, alla vista dei poliziotti, assumevano un atteggiamento sospetto, che si acuiva durante il controllo. Alla richiesta di fornire le proprie generalità, uno dei due iniziava a tremare ed a mostrare un complessivo stato di agitazione fisica.

Dai controlli, emergeva che i giovani erano gravati da numerosi precedenti di polizia. Gli agenti della Polizia di Stato, dunque, tanto per il visibile stato di agitazione fisica quanto per i numerosi precedenti, procedevano ad effettuare una perquisizione personale e domiciliare dei giovani.

Nell’abitazione di uno dei due, dove era ospite anche l’altro ragazzo, venivano rinvenuti diversi grammi di hashish, di cocaina e di ketamina, un bilancino di precisione, tre coltelli intrisi di sostanza stupefacenti. Quanto rinvenuto veniva posto sotto sequestro.

Per quanto sopra esposto, i due giovani venivano tratti in arresto e trattenuti nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa del giudizio direttissimo previsto per la mattinata odierna.

Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate ed imputate vige la presunzione di innocenza.