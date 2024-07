Spalletti come Calenda … di Sergio Pizzolante

L’ha detta con altre parole ma suona più o meno così: se sai giocare a scopa non puoi giocare a briscola.

Cioè, se non sei la Spagna non puoi pensare di giocare come la Spagna.

Il Giuoco, come diceva Berlusconi, se non ce l’hai non ce l’hai. No?

Altrimenti fai la fine di Calenda. Non capisce la politica e fa lo stratega politico.

Non il politico, lo stratega politico. Da lezioni a tutti. Su cose che non capisce.