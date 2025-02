Sparatoria a Santarcangelo: indagini in corso dopo l’esplosione di un colpo d’arma da fuoco

Nella notte di ieri, intorno all’una, i carabinieri del Radiomobile di Rimini sono intervenuti a Santarcangelo di Romagna, precisamente nella frazione di Santa Giustina, a seguito di una segnalazione giunta al numero di emergenza 112. Un uomo ha allertato le forze dell’ordine riferendo di aver udito un colpo d’arma da fuoco che aveva colpito la sua abitazione.

All’arrivo dei militari, è stata rinvenuta un’ogiva sul pavimento, che aveva attraversato un infisso della finestra, per poi andare a impattare su una parete interna della casa. Fortunatamente, non si sono registrati feriti. Durante il sopralluogo, il proiettile è stato sequestrato e le indagini sono attualmente in corso da parte della compagnia di Rimini, che sta cercando di chiarire le circostanze dell’accaduto.