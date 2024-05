Spartan Race: a Cesenatico arriva la carica dei 5000

Sono previste alcune modifiche alla circolazione nel fine settimana della gara che si svolgerà all’interno del parco di Levante

Cesenatico, 23 maggio 2024_Lo sport di Cesenatico non si ferma e sta per arrivare il fine settimana della Spartan Race che animerà il Parco di Levante e non solo con tantissime presenze: sono 5000 tra atleti iscritti, bambini e volontari quelli che parteciperanno a vario titolo a questa manifestazione dal richiamo internazionale. La “Spartan Race” è la corsa ad ostacoli più famosa ed importante al mondo, ed è ormai diventata una certezza per Cesenatico. L’evento internazionale si svolge all’interno del Parco di Levante e suyl lungomare dove verranno preparati ed allestiti i percorsi delle competizioni in programma.

Previste 3 tipologie diverse di gare: la Corsa Super, su un tracciato di 10 km con oltre 25 ostacoli da superare, la Corsa Sprint, adatta a tutti gli atleti, su un percorso di 5km con 20 ostacoli, e la Corsa Kids, gara ludico-sportiva riservata a bambini e ragazzi di età compresa tra i 4 e 15 anni, su un percorso ridotto con un numero inferiore di ostacoli. Nella serata di sabato 25 maggio è prevista anche una corsa sprint open in notturna, ancora più spettacolare.

Le modifiche alla viabilità

Per garantire il regolare svolgimento della manifestazione sono previste anche delle modifiche alla viabilità.

Dalle ore 8 del 24 maggio fino alle ore 19 del 26 maggio: divieto di sosta con rimozione ambo i lati: in via Deledda, in via Dei Mille, laterale lato monte che porta ai civici 156 e Parco di Levante dietro la “ Casa degli anziani”, in via dei Mille laterale che porta al civico 160, e in via Dei Mille, nel tratto fra la traversa civico 156 e via Panzini in quest’ultima con riserva di posti ai possessori di pass rilasciato dall’organizzazione;

dalle ore 8 del 23 maggio fino alle 23.30 del 25 maggio: divieto di transito e di divieto di sosta con rimozione anche per cicli e motocicli nell’area interna di Piazza Marconi;

dalle ore 8 fino alle ore 23.30 del 25 maggio e dalle ore 8 alle ore 18 del 26 maggio: temporaneo divieto di transito in via Deledda, in via Dei Mille laterale lato monte che porta ai civici 156 e Parco di levante dietro la “ Casa degli anziani”; in via Dei Mille nel tratto fra la traversa civico 156 con pre-chiusura in via Zara e la via Panzini con pre chiusura in via Dante, in viale Carducci nel tratto tra via Zara e via Panzini con pre chiusura in via Dante , in via Giardini al Mare lato stabilimenti balneari, nel tratto compreso fra via Ferrara e via Montello;

dalle ore 8 alle ore 23.30 del 25 maggio e dalle ore 8 alle ore 18 del 26 maggio: temporanea istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta con rimozione in Piazza Marconi, eccetto i titolari degli stabilimenti

balneari, dei dipendenti e dei veicoli al servizio dei disabili;

dalle ore 8 alle ore 18 del 25 maggio: istituzione del senso unico di marcia con direzione mare – monte in via Montello da viale Carducci a via Giardini al Mare;

dalle ore 8 alle ore 22 del 25 maggio e dalle ore 8 alle ore 18 del 26 maggio: temporaneo divieto di transito eccetto autorizzati in via Carducci nel tratto fra la via Dante e la via Zara con presidio in via Panzini ed in via Zara al divieto di transito in via Carducci non saranno soggetti i veicoli di servizio autobus di Start Romagna e del servizio scolastico;

dalle ore 8 alle 18 del 25 maggio: temporaneo divieto di sosta con rimozione in via Montello, in via Carducci nel tratto fra via Montello e via Zara per l’istituzione di un percorso pedonale riservato ai pedoni, per i quali è precluso il transito sul marciapiede nel medesimo tragitto;

dalle ore 8 alle ore 18 del 25 maggio: divieto di transito e di divieto di sosta con rimozione anche per cicli e motocicli: in via Giardini al Mare, comprese le mezze lune, nel tratto che fiancheggia i bagni; nel tratto compreso fra via Ferrara e via Montello, e in Piazza Marconi, sia in strada, sia all’interno della piazza ;

dalle ore 8 fino alle ore 18 del 25 maggio e dalle ore 8 alle ore 18 del 26 maggio: divieto di transito eccetto autorizzati: in viale Carducci nel tratto fra via Dante e via Zara con presidio in via Panzini ed in via Zara.

Comune di Cesenatico