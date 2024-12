Special Olympics in campo a Falciano per un torneo di Natale. Squadre miste con i componenti del Collegio dei Geometri, calciatori della Juvenes Dogana e del settore femminile della FSGC.

SERRAVALLE (RSM) – venerdì 27 dicembre 2024 – Si fermano i campionati per le festività, ma non la solidarietà. La Juvenes Dogana infatti è impegnata in un evento molto particolare in programma questa domenica, 29 dicembre, alle ore 16 alla palestra del plesso scolastico di Falciano, al fianco della Federazione Sammarinesi Sport Speciali e di Special Olympics San Marino. In tale occasione si sfideranno nella disciplina del futsal quattro squadre miste in rappresentanza della Nazionale Sammarinese Special Olympics, del calcio femminile della FSGC, del Collegio dei Geometri e della Juvenes Dogana. Il programma di “The Christmas Star 2024” – questo è il nome della manifestazione, è un quadrangolare tra le compagini presenti con a seguire, alle 19, premiazioni per tutti e brindisi in collaborazione con TitanCoop.

«La nostra è una realtà sportiva che da circa un quarto di secolo organizza allenamenti settimanali partecipando a tornei – spiega Vladimiro Selva, allenatore degli Special Olympics – avevamo iniziato a organizzare questo appuntamento natalizio per alcune edizioni, poi con il Covid ci siamo fermati e solo adesso riprendiamo con piacere questa bella tradizione assieme a partner come Collegio dei Geometri, Juvenes Dogana e la FSGC con i quali abbiamo già avuto modo di collaborare per altre iniziative in passato. Lo scopo è quello di passare un bel pomeriggio assieme, vedere qualche gol e brindare all’anno che verrà». In tutto saranno una decina gli special olympics che prenderanno parte al torneo e giocheranno in squadra assieme agli altri rappresentanti degli enti e delle società coinvolte.