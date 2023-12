SPENDITA DI BANCONOTE FALSE AL CENTRO COMMERCIALE: 18ENNE ARRESTATO DAI CARABINIERI

Arrestato un 18enne italiano a Casalecchio di Reno (BO), in seguito al tentativo di utilizzare una banconota da 50 euro falsificata per pagare dei dolci in un negozio-laboratorio del centro commerciale “Shopville Gran Reno”. I Carabinieri sono intervenuti su richiesta del personale del negozio e hanno identificato il giovane e una ragazza non ancora maggiorenne come i clienti responsabili. Durante gli accertamenti, sono state trovate una ventina di banconote da 50 euro contraffatte con la ragazza. Inoltre, è emerso che il 18enne aveva già utilizzato una banconota falsa il giorno prima nello stesso negozio. Considerando queste circostanze e la sua precedente delinquenza simile, il giovane è stato arrestato e la sua abitazione è stata perquisita. Durante la perquisizione, sono state trovate altre banconote contraffatte dello stesso taglio, oltre a più di 2.000 euro in contanti autentici di diverso taglio e 28 grammi di hashish. La ragazza è stata denunciata in stato di libertà, mentre il 18enne è stato trattenuto in attesa del processo e posto agli arresti domiciliari.