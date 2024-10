Sport e disabili, venerdì 25 ottobre a Coriano il grande evento dell’Osservatorio Italiano no profit con il mondo associazionistico nazionale e locale

Coriano, 22 ottobre 2024 – “Lo sport si mette in cammino per tutti”. Con questo claim Coriano accoglie e organizza un incontro pubblico dedicato allo sport e ai disabili venerdì 25 ottobre al teatro CorTe, ore 16. Un grande evento di integrazione sportiva messo in campo da OINP IN TOUR, l’Osservatorio Italiano no profit, con storie di inclusione raccontate in giro per l’Italia patrocinato e fortemente voluto dall’Amministrazione comunale. Nel corso della tavola rotonda, appositamente creata in platea grazie alla struttura mobile del teatro Corte, verranno intervistati atleti e atlete paralimpiche, i loro istruttori, tecnici e familiari per testimoniare i benefici dello sport sul corpo e sulla mente. Le esperienze dirette dei protagonisti saranno quindi veicolate alle associazioni del territorio nazionali e provinciali invitate all’evento che, nelle più svariate discipline dall’arrampicata all’ippica, dal calcio, il basket, il tiro con l’arco fino alla scherma, sono impegnate nel diffondere, aiutare e fare divertire persone disabili di età diverse.

“I disabili devono avere le stesse opportunità di tutti gli altri e lo sport è un veicolo determinante per migliorare gli aspetti del vivere del quotidiano – afferma l’assessore allo Sport, Anna Pecci -. Con questo incontro pubblico vogliamo diffondere il messaggio che una società evoluta deve necessariamente tenere conto di tutti i suoi componenti. Con le testimonianze di bambini, ragazzi e adulti impegnati in varie discipline sportive intendiamo rimarcare con forza questo messaggio all’insegna di una necessaria e sempre crescente integrazione sociale e sportiva.”

Il progetto OINP IN TOUR, che ha l’obiettivo di accogliere, sostenere e diffondere le iniziative sportive delle associazioni del terzo settore e sportive, prevede la possibilità di avere una voce televisiva di narrazione dettagliata delle proprie attività con il canale televisivo Plus Tv sul Sky canale 814.

“Il coinvolgimento delle istituzioni ritengo sia fondamentale per dare voce e far conoscere quante e quali siano le opportunità di integrazione oggi esistenti per le persone disabili al di fuori da logiche assistenzialistiche bensì improntate ad un principio di civiltà e umanità – chiude il sindaco Gianluca Ugolini -. Lo sport, in particolare, è un potente fattore contaminante perché coinvolge e attiva effetti benefici quali la socializzazione, la formazione e la cultura del rispetto per l’altro, tanto più efficace se praticato in un contesto sano e virtuoso”.

Le interviste saranno tenute da Katia Arrighi, Consigliere nazionale del Comitato Italiano Paralimpico, già delegato del CONI in Lombardia, Stella di Bronzo CONI e Stella d’Oro Comitato Italiano Paralimpico e Marcello Mancini, Presidente AIAC ONLUS (Associazione Italiana Allenatori Calcio).

Comune di Coriano