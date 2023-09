Sport e solidarietà a Cattolica. Il 24 settembre prende il largo il trofeo Lions Guglielmo Marconi 

A Cattolica prende il largo la solidarietà. Torna nella giornata di domenica 24 settembre – con partenza alle ore 12.00 dal porto della Regina – l’appuntamento con la XV edizione del trofeo Lions Guglielmo Marconi e la XXIV edizione del trofeo ‘Città di Cattolica’. Un evento considerato ormai un must dagli appassionati di vela (e non solo) che vede in cabina di regia, come da tradizione, il Circolo Nautico di Cattolica, la Fondazione Guglielmo Marconi, insieme a 36 Lions Club e 2 Leo Club dei distretti 108 Tb e A, in rappresentanza di quasi tutta l’Emilia – Romagna. Il trofeo ha lo scopo di associare, oltre allo spirito competitivo della gara, il rafforzamento dei vincoli di amicizia e solidarietà che caratterizzano il sodalizio, la divulgazione degli scopi ed i principi che sono propri dei Lions e che si basano in modo particolare con l’essere solidali con il prossimo e prendere attivo interesse al bene civico, culturale, sociale e morale della comunità, nel nome di un comune impegno al servizio delle persone. In particolar modo, i fondi raccolti in occasione della veleggiata serviranno a donare strumenti di microchirurgia per la laparoscopia/toracoscopia pediatrica all’Ospedale

Maggiore di Parma, Reparto di Chirurgia Pediatrica, donare Kit di Telemedicina all’ASL di Modena, Distretto di Carpi, fornire contributi concreti agli alluvionati dell’Emilia-Romagna. Accanto all’aspetto solidale, tuttavia, altrettanto importante sarà quello sportivo. La veleggiata, infatti, richiamerà nella Regina alcuni dei migliori equipaggi del circondario, pronti a darsi battaglia, regalando al pubblico uno spettacolo agonistico di alto livello. Ad occuparsi dell’assistenza del mare e dell’accoglienza degli equipaggi, supervisionando le varie fasi della competizione, sarà come sempre lo staff del Circolo Nautico con i suoi istruttori e volontari. Sempre al Circolo Nautico è affidata l’organizzazione del tradizionale momento conviviale sulla banchina del porto, che concluderà la giornata in allegria e spensieratezza. La professoressa Maria Lucia De Nicolò, docente di Storia del Mediterraneo dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, sarà invece protagonista di un momento di approfondimento a carattere storico – culturale, con la presentazione dell’annuale Almanacco realizzato dal Circolo Nautico di Cattolica, quest’anno incentrato sui 200 anni della storia della balneazione a Cattolica, a partire dal 1823 fino ad arrivare ai giorni nostri. Al porto di Cattolica, in occasione della manifestazione, è previsto infine l’attracco di Malupa, la barca a vela inclusiva pensata e costruita appositamente per consentire anche a persone con disabilità di praticare la navigazione.