Sport: Riccione sul podio al Campionato nazionale Kung Fu di Perugia

Lo sport di Riccione ancora sul podio nelle manifestazioni di livello nazionale a cui partecipa con le sue associazioni sportive e i suoi atleti in tutta l’Italia. A portare questa volta il nome di Riccione sul gradino più alto è stata l’arte marziale del Kung Fu che è scesa in pedana il 23 e 24 novembre a Perugia per conquistare il 32esimo Campionato nazionale Cka-Csen.

Alla competizione umbra ha partecipato la scuola di Kung Fu Yan Long di Riccione, diretta dal maestro Diego Rillo, che, portando in gara un nutrito gruppo di 30 atleti, ha riscontrato grande successo. Tra i giovani talenti che hanno brillato nella manifestazione, spicca la riccionese Alma Tontini. L’atleta diciassettenne, cintura nera secondo dan, già più volte campionessa, da quest’anno fa parte della Nazionale italiana di Kung Fu Cka (Chinese Kung Fu association). Nella gara di Perugia, Alma ha conquistato un oro e due argenti, confermando il suo talento in questo sport.

Oltre ad Alma altri atleti provenienti dalla scuola riccionese hanno ottenuto ottimi risultati tra cui i promettenti Arianna Bianchi, Emmanuel Schinaia e Alessandro Pavirazzi, che hanno dimostrato una tecnica impeccabile e una grande determinazione. La scuola del maestro Rillo si è distinta anche nelle categorie dedicate ai più piccoli, con le eccezionali performance di Martino Tontini, Paolo Carboni, Angelo Justin Pilla e Leonardo Succi. Questi giovanissimi atleti hanno incarnato alla perfezione i valori del Kung Fu, unendo concentrazione, rispetto e abilità tecnica. Non da meno gli adulti della categoria over con Claudio Mele e Silvano Carboni che, regalando esibizioni di grande intensità e padronanza, hanno confermato come il Kung Fu non conosca età.

La competizione umbra ha visto la partecipazione di 720 atleti e 72 scuole provenienti da tutta Italia, rappresentando un importante momento di confronto e crescita per il panorama nazionale delle arti marziali.

Diego Rillo, pluricampione internazionale e premiato ai mondiali in Cina, ha così commentato: “Questi risultati sottolineano l’importanza della scuola di Kung Fu Yan Long che da anni contribuisce a promuovere i valori di disciplina, impegno e passione tra i giovani. La Yan Long torna a casa con una ricca collezione di medaglie e un bagaglio di esperienze che arricchirà ulteriormente il percorso dei suoi atleti”.

“La presenza della scuola riccionese a competizioni di così alto livello è motivo di orgoglio per la nostra città e per l’intera comunità sportiva – ha sottolineato l’assessore allo Sport Simone Imola -. L’impegno dei nostri centri sportivi e delle nostre associazioni sono importanti per fornire ai giovani un’esperienza sportiva educativa e formativa importante e per promuovere i valori dello sport in cui crediamo”.

Comune di Riccione