Sport. Riviera Basket Rimini al Trofeo Marche

Che andare a sfidare due formazioni di serie A non fosse la scelta giusta per risollevarsi dalla sconfitta nel torneo di Bologna era una certezza ed il risultato lo conferma in pieno, ma il rispetto e l’amicizia verso i padroni di casa sono prioritari e Riviera Basket Rimini, priva di Martinini,Rossi,Obino e Di Francesco non si è tirata indietro.

A prescindere dal blasone delle due avversarie va precisato che la serie B e la serie A del campionato nazionale FIPIC distano l’equivalente di una galassia.

In serie A ci sono giocatori della nostra prestigiosa nazionale capace di battersi alla pari con chiunque nel mondo oltre a giocatori stranieri, in serie B un sano e volenteroso dilettantismo nel quale emergono varie punte di diamante e giovani promettenti. Di conseguenza potete immaginare la differenza di bilancio alla quale si va incontro con una promozione in A, tant’è che più di una volta la neopromossa ha detto “no, grazie” ed è rimasta in B.

Ma prima del bilancio la differenza sta nel livello tecnico: non comparabile così il triangolare è risultato il seguente:

Santo Stefano – Rimini 104-22 (21-6, 23-6, 35-6, 25-4)

Santo Stefano: Barbe 4, Raimondi 14, Buso 4, Tanghe 18, Veloce 8, De Miranda 27, La terra 4, Giaretti 16, Marin, Ramos, Bedzet 9i. All.re: Ceriscioli

Riviera Rimini: Loperfido 4, Acquarelli 6, Del Citerna, Raik 4, Di Pietro, Storoni 4, Venzon 2, Ladson 2. All.re Loperfido

Gara senza storia, ma divertente nei primi due quarti dove Rimini ha dato il doppio delle sue possibilità mentre i marchigiani controllavano agevolmente e giustamente senza regalare nulla. Il divario tecnico più ancora della panchina lunga hanno risolto senza problemi a loro favore. Scontata l’impossibilità di giocarsela resta l’accrescimento d’esperienza che non guasta mai.

Rimini – Firenze 11-92 (27-4, 18-0, 29-3, 18-4)

Riviera Rimini: Loperfido 2, Acquarelli 2, Del Citerna, Raik, Di Pietro, Storoni 2, Venzon 5, Ladson, NE. All.re Loperfido

Volpi Rosse FI: Vesser, Innocenti, Van Trijp, Pinto Reis, Cini, Chakir, Caiazzo, Hosseini, Bossoli, Scandolaro, Oujedid. All.re Castellucci.

NTS Riviera Basket ha affrontato la seconda gara per onor di firma e senza più energie a disposizione così Firenze ha avuto modo di non faticare troppo in previsione della gara successiva. Riviera Basket Rimini non ha la caratura tecnica dei toscani, ma a parità di freschezza sarebbe potuta andare meglio e comunque costituire un banco di prova in preparazione per un campionato che si annuncia in ripida salita.

Per completezza il Santo Stefano Basket ha superato Volpi Rosse Firenze per 72-41 aggiudicandosi il Primo Torneo delle Marche 2023

Ufficio Stampa Riviera Basket Rimini

Daniele Bacchi