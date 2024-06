Sport & Rock 2024 Santa Maria del Piano (Montescudo-Monte Colombo)

A Santa Maria del Piano di Montescudo-Monte Colombo si festeggia l’arrivo dell’estate con un evento unico nel suo genere. (Sabato 15 & Domenica 16 Giugno 2024)

Sport & Rock Event è stato creato per promuovere il territorio attraverso lo sport.

L’obiettivo di questa manifestazione, oltre a far conoscere ancora di più la nostra zona, è anche

fare del bene.

“Nonostante tutte le difficoltà che si incontrano ogni anno nella sua programmazione e

organizzazione, si è giunti alla III°edizione – non vediamo l’ ora di accogliervi a braccia aperte

con tutto ciò che include l’ospitalità romagnola”.

Non la solita sagra, ma due giorni di appuntamenti all’ insegna dello Sport (non competitivo),

musica, motori e tanto altro.

Quest’ anno si terrà la mostra d’ Arte e Artigianato realizzata da Ceccaroli Debora dal tema: ”

Passioni….tra mente e Spirito” con la partecipazione di Giancarlo Frisoni, dove verrà presentata

l’ essenza e l’importanza del ruolo che svolge madre natura attraverso la materia, ma anche per

giungere alla conoscenza spirituale di noi stessi.

La domenica, dopo il moto incontro, si dà spazio alle famiglie con bambini, con appuntamenti a

loro dedicati: dal pony ride, dove i piu piccoli avranno modo di interagire con l’ animale e

provare l’ebrezza della prima cavalcata, ci saranno poi i laboratori e il Truccabimbi e ancora lo

spettacolo di magia col mago Ernesto.

A seguire esibizioni di ginnastica, e spettacolo della Compagnia RDL by Carlo Tedeschi.

Per ultimo ma non meno importante, tutto il giorno sarete accompagnati dalla musica del dj set,

con tanta voglia di stare insieme e divertirsi, e, la presenza di stand gastronomici, dove

verranno proposti i prodotti del territorio, farà anch’essa da protagonista.

Durante l’ evento, come gli anni precedenti, verranno raccolte donazioni volontarie destinate ad

A.R.O.P.

Sport&Rock 2024

Un evento per tutti! Adulti, ragazzi, bambini, famiglie, coppie, amici e i vostri fedeli compagni a

quattro zampe!

PROGRAMMA

Sabato 15 Giugno – Giornata di sport e musica!

16.30 Ritrovo: Piazzetta dietro la chiesa di Via Sant’Apollinare. Iscrizioni: 10€

17.45 Briefing pre-partenza

18.00 Partenza: MTB, seguita da Trail & Trekking.

18.00 Apertura Stand gastronomici, aperitivi e cocktail

19.00 Mostra d’arte e artigianato locale “Passioni” by Debora Ceccaroli

19.30 Alessandra Pirani incanterà con la sua voce.

21.00-01.00 DJ Set by Steve, Roxy Vocalist, spettacolo di ballo e fuochi by Ludmilla

Domenica 16 Giugno – Divertimento assicurato per tutti!

9.00 Moto Incontro Valle del Conca

11.30 Apertura stand gastronomici, aperitivi e cocktail

12.30 Dj Set by Samuele Casadei

16.00 Pony Ride

16.30 Colori e fantasia con Trucca Bimbi by Luca Casadei.

17.00 Inizia la magia con il Mago Ernesto

18.30 Esibizione Ginnastica Militare

19.00 Mostra d’arte e artigianato locale “Passioni” by Debora Ceccaroli

19.00 Esibizione Cross Training “Le Nonne di Montescudo”.

19.30 Spettacolo teatrale “Summer Time Show” del Corpo di Ballo Ragazzi del Lago by Carlo

Tedeschi

20.30-24.00 Concerto rock con GLI OLTRE, musica da anni ’70 a oggi!

Gli stand gastronomici accompagneranno le due giornate fino alle 23.30.

Per info:

garagolotrail@gmail.com

Contatti: Shelina (339-4159746)

Dania (335-5737214),

Paolo ‘Leurini Trail’ (348-4406826)

Fabio (333-9853411)

Coordinate GPS: 43.9037667, 12.5373628

Preparati a vivere un weekend indimenticabile di sport, musica, cibo e allegria in compagnia!

Ulteriori dettagli sull’evento

https://www.facebook.com/share/mJZe4hi4DQNhbaK2/