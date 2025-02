Stadio del nuoto: Riccione meta privilegiata delle grandi manifestazioni con un indotto di 200mila presenze all’anno

Anche per il 2025 Riccione si conferma la città del grande nuoto grazie al lungo e ricchissimo calendario sportivo che propone lo Stadio del nuoto con un indotto importante di 200mila presenze all’anno.

Le competizioni in programma portano in città atleti di tutte le età e di tutte le categorie, con famiglie, tecnici e tifosi al seguito, arricchendo lo straordinario calendario sportivo di Riccione per la quale lo sport è benessere, divertimento, comunità e anche uno straordinario indotto turistico.

Gli appuntamenti per i prossimi mesi

La stagione del grande nuoto, cominciata a fine gennaio con i Criteria di salvamento, proseguirà i prossimi fine settimana con il Campionato regionale di categoria in vasca corta (8 e 15 febbraio) e con il Campionato regionale master (9 e 16 febbraio).

A marzo il Campionato regionale in vasca corta dà appuntamento sabato 8 e domenica 9 mentre dal 13 al 16 sono in programma i Campionati italiani assoluti di sincro. Le finali riservate agli esordienti sono previste per il 22 e 23 marzo mentre i Criteria della Federazione italiana nuoto sono previsti a Riccione dal 28 al 30 marzo (sezione femminile) e dal 31 marzo al 2 aprile (sezione maschile).

Dall’11 al 17 aprile il calendario della Fin prevede gli Assoluti di fondo e gli Assoluti di nuoto. Il mese di maggio si apre con i Campionati italiani ACSI mentre al nuoto di salvamento è riservata la fine di maggio con i Campionati italiani assoluti lifesaving (23-25 maggio) e i Campionati italiani assoluti surflifesaving (26-28 maggio) che si svolgeranno in mare di fronte alla spiaggia 7 di Riccione.

A giugno si rinnova lo storico appuntamento con il Trofeo di nuoto Italo Nicoletti, in programma dal 6 all’8. Nel weekend successivo sono attesi gli atleti per il Campionato italiano Uisp (13-15 giugno) mentre i Campionati italiani di nuoto master chiudono il mese (24-29 giugno). A luglio scendono in vasca gli atleti dei Campionati master tuffi e propaganda (3-6 luglio) e le Finali trofeo giovanissimi e esordienti (9-11 luglio). Chiudono il mese di luglio i Campionati italiani master di sincronizzato, dall’11 al 13, le finali dei Campionati regionali di nuoto estivi dal 18 al 20 e il Campionato estivo esordienti A dal 24 al 27. Il calendario delle gare proseguirà poi in autunno e in inverno con gli appuntamenti del grande nuoto.

Le dichiarazioni della sindaca Daniela Angelini, dell’assessore allo Sport Simone Imola e del presidente di Polisportiva Riccione Michele Nitti

“Siamo entusiasti di poter ospitare un numero così importante di eventi presso il nostro Stadio del Nuoto, una delle strutture sportive e ricreative più prestigiose di Riccione – ha dichiarato la sindaca Daniela Angelini -. Nei prossimi mesi, la nostra città accoglierà migliaia di atleti perchè le federazioni, così come quella del nuoto, hanno scelto Riccione per le loro manifestazioni sportive di punta. Questo è il risultato della qualità dei nostri impianti e dell’impegno costante che la nostra comunità e i suoi operatori dedicano per garantire un’accoglienza eccellente. Siamo convinti che tutti gli eventi in arrivo a Riccione porteranno non solo risultati sportivi, ma anche un valore aggiunto per la nostra città, contribuendo a rendere Riccione un punto di riferimento per il turismo sportivo e per il benessere di tutti i cittadini.”

“Gli eventi in programma allo Stadio del Nuoto confermano Riccione meta privilegiata per il nuoto grazie anche all’impegno dell’amministrazione comunale per la riqualificazione e implementazione delle strutture sportive, a cominciare dai lavori per la realizzazione della seconda piscina coperta di 25 metri – ha sottolineato l’assessore allo Sport Simone Imola -. Con la realizzazione della nuova vasca risponderemo, in maniera sempre più efficace, alle esigenze sia degli atleti che dei tantissimi praticanti che usufruiscono della piscina durante tutto l’anno e amplieremo la fruibilità del complesso natatorio. I lavori di ampliamento renderanno lo Stadio del nuoto uno degli impianti natatori più importanti nel panorama italiano, con un ruolo centrale per ospitare le grandi competizioni”.

“Siamo lieti di annunciare che la Federazione Italiana Nuoto ha riconfermato la nostra struttura per l’organizzazione delle importanti competizioni natatorie – commenta il presidente di Polisportiva Riccione Michele Nitti – Grazie alla copertura della vasca esterna da 50 metri, quest’anno potremo garantire la continuità di tutte le attività in acqua durante le gare, soddisfacendo le esigenze dei nostri utilizzatori abituali. Questo ci permette di mantenere elevati standard di servizio e di supportare al meglio gli atleti e le loro performance. Siamo orgogliosi di contribuire alla promozione dello sport e di offrire un ambiente di alta qualità per tutti”.

Comune di Riccione